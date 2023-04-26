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Кирилл Левников обслужит матч «Спартак» — «Ростов» в 25-м туре РПЛ

Объявлены назначения арбитров на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

28 апреля, пятница

«Динамо» – «Факел»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Анатолий Цветнов.

29 апреля, суббота

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгекний Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

30 апреля, воскресенье

«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Сочи» – «Торпедо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Юрий Баскаков.