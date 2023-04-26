Березовский: Захарян не слишком окреп

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский оценил выступление полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«В принципе, такое выступление ожидаемо. В таком молодом возрасте сложно сразу начать показывать футбол высокого уровня. И держать стабильность. Соперник привыкает к твоим действиям. Знает, как против тебя играть. Думаю, Арсен не слишком окреп. Иногда получает микротравмы. Плюс ажиотаж вокруг рассеивает его концентрацию.

Этот момент нужно пережить, перетерпеть и поставить себя на правильные рельсы. Ясно, что он очень талантлив, но сейчас не очень ярок. Сейчас я не думаю, что его футбол подходит под европейский уровень. Ему надо прибавить, чтобы им начали интересоваться», – цитирует Березовского «РБ Спорт».