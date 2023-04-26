«Безумный сезон». Илья Лантратов высказался о происходящем в «Химках»
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, ранее выступавший за подмосковные «Химки», прокомментировал ситуацию в бывшем клубе.
«В «Химках» пятый тренер за сезон? Мирзов сказал, что это самый безумный сезон в его карьере: наверное, так оно и есть. Безумный сезон, больше добавить нечего. Я желаю ребятам всего хорошего, но не в следующем матче, потому что им с нами играть», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Илья Лантратов защищал ворота ФК «Химки» с 2019 по 2022 год (89 матчей). В декабре прошлого года он подписал контракт с московским «Локомотивом».
Матч железнодорожников с «Химками» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги запланирован на воскресенье, 30 апреля.
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