«Челси» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Брентфорд». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Начало игры — в 21:45 мск.
Стартовые составы команд:
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Фофана, Силва, Чалоба, Чилуэлл, Энцо Фернандес, Ковачич, Галлахер, Канте, Стерлинг.
«Брентфорд»: Райа, Расмуссен, Йёргенсен, Пиннок, Ми, Генри, Йенсен, Ониика, Янельт, Тони, Висса.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Челси» не сумел обыграть «Брентфорд» в выездном матче – 0:0.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 31 матча. «Брентфорд» находится на строчку выше, располагаясь на десятом месте, заработав 44 очка после 32 игр.
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