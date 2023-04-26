Бабаев: Марио Фернандес говорил нам о желании вернуться в ЦСКА — закончить карьеру здесь
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о потенциальном возвращении защитника Марио Фернандеса в стан армейской команды.
«Для меня не стал удивлением факт разрыва контракта Марио с «Интернасьоналом». Мы же регулярно поддерживаем связь. Марио предварительно говорил нам о желании вернуться в ЦСКА и закончить карьеру здесь, но есть вопрос здоровья, семейные вопросы, а потом уже примем решение», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 21 апреля защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.
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