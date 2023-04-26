Лучшая футболистка мира Путельяс может вернуться через 9 месяцев после тяжёлой травмы
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Звезда «Барселоны» Алексия Путельяс может вернуться на поле, окончив восстановление после травмы, в матче Лиги чемпионов в четверг с «Челси». Об этом сообщает Goal.com.
Футболистка получила травму в июле прошлого года. Она повредила крестообразные связки накануне женского Евро-2022. Несколько недель назад испанка вернулась к тренировкам с основной командой. Теперь она может вернуться на поле во втором матче полуфинала Лиги чемпионов на этой неделе, поскольку была включена в заявку на эту игру.
Напомним, Путельяс была признана лучшей футболисткой 2022 года по версии ФИФА. Ранее она выигрывала аналогичную награду за 2021 год, а также дважды брала «Золотой мяч» (в 2021 и 2022 годах).
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