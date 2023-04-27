«Ливерпуль» на выезде одолел «Вест Хэм»

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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана. Победу праздновали подопечные Юргена Клоппа со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил «Вест Хэм»: на 12-й минуте с передачи Майкла Антонио отличился Лукас Пакета.

Уже спустя шесть минут мерсисайдцы сравняли счёт усилиями Коди Гакпо.

На 67-й минуте встречи защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип замкнул передачу Эндрю Робертсона и принёс своей команде победу – 2:1.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче – 1:0. Единственным забитым мячом в том матче отметился Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 32 матчей. «Вест Хэм» располагается на 14-й строчке, заработав 43 очка после 32 игр.