«Шеффилд Юнайтед» официально оформил выход в Премьер-лигу

«Шеффилд Юнайтед» в матче 38-го тура Чемпионшипа переиграл «Вест Бромвич» со счётом 2:0 и официально оформил билет в Премьер-лигу спустя два года после вылета из элитного дивизиона.

Команда Пола Хекингботтома набрала 85 очков в 43 матчах и закрепилась на втором месте таблицы, став недосягаемой для ближайшего преследователя, клуба «Лутон Таун», в активе которого 78 очков.

Напомним, по регламенту турнира напрямую повышаются в классе две лучшие команды Чемпионшипа. Ранее путёвку в элиту оформил «Бёрнли», который лидирует в первенстве с 95 очками.

Что касается матча с «Вест Бромвич Альбион», то победу «клинкам», третью подряд в турнире, принесли голы Сандера Берге и Анеля Ахмедходжича во втором тайме.