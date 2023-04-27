«Шеффилд Юнайтед» официально оформил выход в Премьер-лигу
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«Шеффилд Юнайтед» в матче 38-го тура Чемпионшипа переиграл «Вест Бромвич» со счётом 2:0 и официально оформил билет в Премьер-лигу спустя два года после вылета из элитного дивизиона.
Команда Пола Хекингботтома набрала 85 очков в 43 матчах и закрепилась на втором месте таблицы, став недосягаемой для ближайшего преследователя, клуба «Лутон Таун», в активе которого 78 очков.
Напомним, по регламенту турнира напрямую повышаются в классе две лучшие команды Чемпионшипа. Ранее путёвку в элиту оформил «Бёрнли», который лидирует в первенстве с 95 очками.
Что касается матча с «Вест Бромвич Альбион», то победу «клинкам», третью подряд в турнире, принесли голы Сандера Берге и Анеля Ахмедходжича во втором тайме.
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