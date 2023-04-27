Левандовски забил впервые за пять матчей

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в матче с «Райо Вальекано» в Ла Лиге (1:2) и прервал свою безголевую серию.

Гол Левандовски стал последним в матче 31-го тура между «Райо Вальекано» и «Барселоной» (1:2) и первым для самого польского нападающего. Безголевая серия 34-летнего игрока растянулась на пять матчей внутреннего первенства, последний раз он забивал в начале апреля в ворота «Эльче» (4:0). В играх с «Реалом» (0:4), «Жироной» (0:0), «Хетафе» (0:0) и «Атлетико» (1:0) отличиться ему не удавалось.

В 27 матчах чемпионата Испании Роберт Левандовски, перешедший в «Барселону» из «Баварии» прошлым летом, забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач. В прошлом сезоне, когда польский футболист выступал за «Баварию», он отличился 35 раз в 34 матчах Бундеслиги.

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