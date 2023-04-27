В пяти последних матчах «Барселона» одержала одну победу

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«Барселона» добилась только одной победы в пяти последних матчах чемпионата Испании.

26 апреля в 31-м туре Ла Лиги команда Хави уступила «Райо Вальекано» (1:2) на выезде. Для «Барселоны» это поражение стало вторым в последних пяти матчах в рамках чемпионата Испании.

Ранее сине-гранатовые обыграли «Атлетико» (1:0), сыграли вничью с «Хетафе» и «Жироной» (оба раза — 0:0) и проиграли «Реалу» (0:4).

За пять последних игр «Барселона» забила два гола и пропустила шесть мячей. Всего в Ла Лиге команда Хави потерпела три поражения за весь сезон, пропустив при этом одиннадцать мячей.

Следующий матч лидирующие в турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы проведут дома против «Бетиса». Случится это 29 апреля, начало матча — в 22:00 мск.

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