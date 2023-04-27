Фанаты «Брентфорда» — Мудрику: тебе следовало подписать контракт с большим клубом

Активные болельщики «Брентфорда» во время матча 33-го тура АПЛ с «Челси» скандировали кричалку про украинского вингера лондонцев Михаила Мудрика, сообщает журналист Шон Волш в своём «твиттере».
«Тебе следовало подписать контракт с большим клубом», — цитирует слова фанатов журналист.
Мудрик дебютировал в английской Премьер-лиге в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде». Всего в АПЛ украинский вингер провёл 11 матчей, отметившись двумя голевыми передачами. «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 31 матча.
Напомним, во вчерашнем матче лондонцы уступили «Брентфорду» со счётом 0:2. Это поражение стало для «Челси» пятым кряду. В предыдущей встрече клуб уступил «Реалу» и покинул Лигу чемпионов.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 27 апреля 2023
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