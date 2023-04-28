Глава МЛС сообщил, что лига хочет помочь «Интер Майами» подписать Лионеля Месси
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Глава МЛС Дон Грабер заверил, что лига постарается помочь «Интер Майами» заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Мы будем очень усердно работать с «Интер Майами», франшизой, которая хочет подписать его, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне. В прошлом мы были эффективны в поиске разумных способов привлечения игроков для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем обсудить это и что-нибудь придумать», — приводил слова Грабера испанская газета Sport.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хочет подписать Месси уже в этом году. Летом у аргентинского нападающего истекает контракт с «ПСЖ», в услугах 35-летнего футболиста заинтересована также «Барселона».
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