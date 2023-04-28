Глава МЛС сообщил, что лига хочет помочь «Интер Майами» подписать Лионеля Месси

Глава МЛС Дон Грабер заверил, что лига постарается помочь «Интер Майами» заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Мы будем очень усердно работать с «Интер Майами», франшизой, которая хочет подписать его, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне. В прошлом мы были эффективны в поиске разумных способов привлечения игроков для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем обсудить это и что-нибудь придумать», — приводил слова Грабера испанская газета Sport.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хочет подписать Месси уже в этом году. Летом у аргентинского нападающего истекает контракт с «ПСЖ», в услугах 35-летнего футболиста заинтересована также «Барселона».