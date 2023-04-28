Уволенный из «Баварии» со скандалом тренер вратарей может вернуться в клуб

Уволенный из мюнхенской «Баварии» тренер вратарей Тони Тапалович может вернуться в клуб. Об этом сообщает «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на инсайдера Кристиана Фалька.

По информации источника, Тапалович хорошо знаком с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем. Если специалист вернётся, то в мюнхенском клубе может быть два тренера вратарей, так как расставание с Майклом Рехнером не рассматривается.

Напомним, Тапалович, работавший в «Баварии» 12 лет, был уволен, когда главным тренером команды был Юлиан Нагельсман. На его место был нанят Рехнер. Увольнение Тапаловича вызвало ярое недовольство многолетнего основного вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, который публично раскритиковал решение руководства.

Материалы по теме «Бавария» готова продать Гнабри летом. Игрок несчастлив в клубе

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»