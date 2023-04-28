Гришин: ЦСКА необходимо обыгрывать «Ахмат». С «Локомотивом» команда упустила два очка

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейцев с грозненским «Ахматом».

«Я, как и любой болельщик ЦСКА, жду от команды победы над «Ахматом». В прошлом туре была обидная ничья с «Локомотивом». Армейцы упустили два очка, что может сказаться в борьбе за второе место. Поэтому ЦСКА необходимо обыгрывать «Ахмат», который сейчас находится в очень хорошей форме: в таблице клуб уже приблизился к первой пятёрке, с игроками работает грамотный тренер, который ставит интересный футбол. К тому же у них будет преимущество своего поля.

Перед игрой шансы 50 на 50, но всё же ЦСКА превосходит своего соперника по качеству футболистов. Ожидаю тяжёлую, минимальную победу московского клуба со счётом 1:0», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.