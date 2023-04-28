ЦСКА проведёт летние тренировочные сборы в России
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в клубе приняли решение провести летние тренировочные сборы в Москве, на базе в Новогорске.
«ЦСКА проведёт летние сборы в Москве, в Новогорске», — приводит слова Бабаева ТАСС.
ЦСКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. После 24 сыгранных матчей армейский клуб имеет в своём активе 45 очков. Армейцы, ведомые главным тренером Владимиром Федотовым, отстают от идущего третьим московского «Спартака» на три очка. Ближайший матч ЦСКА проведёт в Грозном, где встретится с местным «Ахматом» в рамках 25-го тура РПЛ. Игра пройдёт завтра, 29 апреля, и начнётся в 16:30 по московскому времени. «Ахмат» — пятый в таблице с 40 очками.
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