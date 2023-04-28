Анчелотти сравнил Винисиуса с Пеле и Марадоной
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил нападающего мадридского клуба нападающего Винисиуса Жуниора с Пеле и Диего Марадоной.
«Одно дело — то, что происходит вокруг него на поле. Другое — что творится за его пределами. То, что происходит там — плохо для общества. Расизм всё ещё существует. Если общество хочет быть современным, так не может продолжаться.
На поле же соперники много бьют Винисиуса. Это факт. Но, к сожалению, Марадону и Пеле тоже много били. Нам повезло, что Винисиус крепкий и способен выстоять. Стоит заботиться о таких игроках. Единственный способ сохранить таких футболистов, – это справедливость судей. Только так можно предотвратить что-то серьёзное», — приводит слова Анчелотти El Desmarque.
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