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Воспитанник «Локо» Миронов: первая зарплата — 10 тысяч рублей. В 16 лет я был счастлив

Воспитанник «Локо» Миронов: первая зарплата — 10 тысяч рублей. В 16 лет я был счастлив
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов, который является воспитанником московского «Локомотива», рассказал о первых деньгах в футболе.

«Первые деньги? В 16 лет. Мне предложили контракт с академией. Первая зарплата – примерно 10 тысяч рублей. Но всё равно в 16 лет я был невероятно счастлив контракту. Для меня это было гордостью, потому что не каждому предлагали контракт с академией. Таких ребят всего было четверо.

Что можно было купить на 10 тысяч? Кроссовочки купить можно было, футболочку в adidas или Nike.

На что потратил? Не помню. Как-то меня уже спрашивали об этом, и я сказал, что отдал всё родителям. Тогда меня подкалывали: «Что ты чешешь, кому отдал?» (смеётся). Значит, такого не было. Но надо было отдать, конечно. Они всё-таки воспитывали меня, вырастили и отдали в футбол. Я всего добился благодаря им. И всю жизнь буду им за это благодарен», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

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