«Спартак» — «Ростов». Абаскаль и Карпин поспорят за второе место

29 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.77. Успех ростовчан оценивается в 4.85. На ничью дают коэффициент 4.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Ростов» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» (29.04.2023)

«Спартак» в последнем туре одержал очень важную победу. Дело не только в том, что красно-белые смогли сохранить отставание от «Ростова» на уровне одного очка перед очной встречей, гораздо важнее то, в каком стиле были заработаны три очка с «Краснодаром». Такая игра может вернуть москвичам уверенность в своих силах.

В последнее время «Спартак» допускал очень много ошибок. Терял очки, был плох в обороне и растерял оптимальную форму. Волевая победа над «быками» со счётом 4:3 переполнена проблемами, но атака и характер были на нужном уровне.

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Отдельно стоит упомянуть Соболева и Промеса. Россиянина последнее время очень много критиковали, и он отбывал дисквалификацию, а нидерландец долго восстанавливался после травмы. В итоге Александр принял участие в трёх голах команды, а Квинси вышел на замену и забил победный гол. Один из лучших атакующих дуэтов лиги снова в деле!

Но если в атаке у красно-белых всё получается неплохо, то проблемы в обороне никуда не делись. Забивать постоянно по четыре мяча — невозможно. Один раз «Спартаку» повезло, однако если он будет точно так же действовать с «Ростовом», то есть большая вероятность, что его за это накажут.

Подопечные Карпина стали очень неудобным соперником для москвичей. Можно предположить, что Валерий Георгиевич хорошо настраивает ростовчан на свою бывшую команду и находит её слабые стороны. В последние годы «Ростов» в очных встречах часто обыгрывал «Спартак».

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Ростовчане на хорошем ходу, пусть и вылетели из Кубка России, зато мощно выступают в РПЛ, не проигрывая шесть матчей подряд. Весной обыграть команду Карпина в чемпионате смог только «Локомотив» — благодаря хет-трику Артёма Дзюбы. Неудивительно, что гости смогли обогнать «Спартак» и подняться на вторую строчку.

Главный козырь ростовского клуба — хороший баланс между обороной и атакой. «Ростов» умеет подстраиваться под соперника. «Спартаку» гораздо лучше отдать мяч и ловить его на контратаках. Когда красно-белые начнут раскрываться, с ними будет легче справиться.

В последних турах РПЛ появился своеобразный тренд на пенальти, их стали ставить гораздо чаще обычного. Например, в прошлом туре 11-метровый ставили в шести из восьми встреч. Для игр «Ростова» и «Спартака» это также привычное дело, он присутствует почти в каждом втором матче. Предлагаем поставить на пенальти за 2.15.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 29 апреля 2023 года

Попробуем обойтись без привычных ставок и взять пенальти в матче. Игра будет напряжённой, с обилием опасных моментов, обе команды с хорошей атакой, которая часто зарабатывает 11-метровые. Игроки «Спартака» в четырёх последних встречах шесть раз подходили к точке, могут и продолжить серию.

Ставка: пенальти в матче за 2.15.

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