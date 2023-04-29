Гинер — о предложениях по Акинфееву из Европы: он бы не пошёл, здесь его дом

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев остался бы в клубе даже при получении предложения из Европы.

«Были ли конкретные предложения по Акинфееву из Европы за время его выступлений в ЦСКА? Насколько я знаю, не было. Не собираюсь обманывать. Впрочем, я думаю, что Игорь бы не пошёл. У него дом здесь, и он понимает — чего куда‑то идти?» — приводит слова Гинера «Матч ТВ».

Акинфеев, являющийся воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе московского клуба голкипер завоевал шесть золотых медалей чемпионата России, Кубок УЕФА, семь Суперкубков и шесть Кубков России.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провёл в составе ЦСКА 27 матчей во всех турнирах.