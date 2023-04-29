Алексей Миронов: цели вернуться в «Локомотив» нет, но это топ-клуб

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов, который является воспитанником «Локомотива», рассказал о периоде в московском клубе.

«Первое время в основе «Локомотива» было топ. Я только попал в команду, глаза горят, состав был топовый. Но потом, наверное, начинаешь взрослеть и понимаешь: нужно проявлять себя так, чтобы выходить на замену. Из-за своего характера уже через полгода были мысли: «Хочу выходить хотя бы на пять минут». Игровой практики не хватало.

Обидно ли, что не смог закрепиться в составе? Конечно, обидно. У меня горели глаза. Потом были мысли, что хочу и могу выходить на какое-то время. Но это было раньше. Сейчас ни о чём не жалею. Какой смысл? У меня первый сезон в РПЛ, дебютировал в «Ростове», мы идём на второй строчке не просто так. Много работаем, терпим. Было обидно, но сейчас я рад, что всё так происходит. Представим, что я остался бы в «Локомотиве»: может быть, вышел бы пару раз на поле, а потом сел на скамейку, и сейчас всё было бы совсем по-другому.

Хотел бы когда-нибудь вернуться в родной «Локомотив»? Цели такой нет. Но «Локомотив» – это топ-клуб, кто бы что ни говорил о нынешнем сезоне. Неизвестно, что и как будет дальше. Для меня сейчас главное – «Ростов». Я буду делать всё, чтобы мы побеждали и находились как можно выше в таблице», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».