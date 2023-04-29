Гендиректор ЦСКА Бабаев: мне нравился формат РПЛ, предложенный Hypercube — «Юпитер 16»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном изменении формата проведения Российской Премьер-Лиги.

«Есть предложение подумать, как можно реформировать РПЛ, чтобы просто увеличить показатели, которые сейчас находятся на достаточно низком уровне. Мне лично нравился формат РПЛ, предложенный Hypercube — «Юпитер 16», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Исходя из формата «Юпитер 16», для составления календаря клубы делят на четвёрки в соответствии с турнирной таблицей прошлого сезона. Внутри своей четвёрки каждый играет с каждым, против других четвёрок каждый клуб пропускает по одному матчу дома и в гостях – так на первом этапе получается 24 тура. На втором этапе клубы делятся на первые шесть и все остальные. Итого – 269 матчей вместо 240.