Гендиректор ЦСКА Бабаев: мне нравился формат РПЛ, предложенный Hypercube — «Юпитер 16»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном изменении формата проведения Российской Премьер-Лиги.
«Есть предложение подумать, как можно реформировать РПЛ, чтобы просто увеличить показатели, которые сейчас находятся на достаточно низком уровне. Мне лично нравился формат РПЛ, предложенный Hypercube — «Юпитер 16», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Исходя из формата «Юпитер 16», для составления календаря клубы делят на четвёрки в соответствии с турнирной таблицей прошлого сезона. Внутри своей четвёрки каждый играет с каждым, против других четвёрок каждый клуб пропускает по одному матчу дома и в гостях – так на первом этапе получается 24 тура. На втором этапе клубы делятся на первые шесть и все остальные. Итого – 269 матчей вместо 240.
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