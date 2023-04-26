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Евгений Гинер выступил за смену формата РПЛ

Евгений Гинер выступил за смену формата РПЛ
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выступил за смену формата Российской Премьер-Лиги. Он считает, что чемпионат нуждается в реформе, так как во время отсутствия международных турниров у команд появилось больше времени.

«Можно и нужно подумать о смене формата РПЛ. Пока мы без Европы, сборной и всех игр, у нас появляется больше времени, а зарплаты футболистов не снижаются. Сейчас все хлопают в ладоши, говорят, какой шикарный регламент Кубка России. Мы первый год так играем, ещё есть недочёты, которые надо подправить. Поэтому чемпионат точно нужно реформировать, ведь количественно лигу мы вряд ли расширим. Чемпионат менять, а Кубок оставлять», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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