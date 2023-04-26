Евгений Гинер выступил за смену формата РПЛ
Поделиться
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выступил за смену формата Российской Премьер-Лиги. Он считает, что чемпионат нуждается в реформе, так как во время отсутствия международных турниров у команд появилось больше времени.
«Можно и нужно подумать о смене формата РПЛ. Пока мы без Европы, сборной и всех игр, у нас появляется больше времени, а зарплаты футболистов не снижаются. Сейчас все хлопают в ладоши, говорят, какой шикарный регламент Кубка России. Мы первый год так играем, ещё есть недочёты, которые надо подправить. Поэтому чемпионат точно нужно реформировать, ведь количественно лигу мы вряд ли расширим. Чемпионат менять, а Кубок оставлять», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
14:09
-
14:00
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:32
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
13:12
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:49
-
12:44
-
12:37
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:45
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:31
-
11:10
-
11:10
-
11:00
-
10:54
Партнерский контент