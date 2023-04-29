Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович может перейти в «Монцу». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, сам Ибрагимович хотел бы продлить контракт с «Миланом» ещё на один сезон, однако руководство «россонери» ещё не приняло окончательного решения по будущему шведа в команде. Если «Милан» решит не продлевать контракт с Ибрагимовичем, то «Монца» попытается подписать нападающего.

41-летний Ибрагимович из-за долгого восстановления после тяжёлой травмы сыграл лишь четыре матча за «Милан» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом. Шведский нападающий вернулся в миланский клуб зимой 2020 года, а в прошлом сезоне помог «россонери» выиграть чемпионат Италии.

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