Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шинник» упустил победу в матче Первой лиги с «Велесом»

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московский «Велес» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Итоговый счёт — 1:1.

На 54-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник «Велеса» Дмитрий Михайленко. Хозяева отыгрались усилиями нападающего Джамала Дибиргаджиева на 90+3-й минуте.

«Шинник» занимает 10-е место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков после 29 матчей. «Велес» находится на 15-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует калининградская «Балтика» (57).

В следующем туре «Шинник» встретится с астраханским «Волгарём», а «Велес» — с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся в субботу, 6 мая.