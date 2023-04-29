«Ахмат» — ЦСКА: Обляков открыл счёт на третьей минуте
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 2' 0:2 Обляков – 22'
На третьей минуте матча счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Милан Гаич скинул мяч во вратарскую, и Обляков отправил его в сетку ворот Гиорги Шелии.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака 61 очко.
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