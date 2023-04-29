Тухель сравнил внутреннюю культуру в «Баварии», «Челси» и «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сравнил атмосферу в клубе с культурой в своих предыдущих командах.

«У каждого клуба есть своя ДНК. В Париже она была особенной и очень отличалась от того, что было в Англии и Германии, так что сравнить непросто. В «Баварии» и «Челси» культура очень похожа. Всё завязано на победах. Это сильные клубы, которые устанавливают правила и закаляют характер. В Париже всё было несколько иначе. В стране немного другая культура — не лучше и не хуже. Самая важная вещь — это то, что я люблю свою команду», — приводит слова Тухеля Goal.

Тухель возглавил «Баварию» в марте, сменив на посту главного тренера Юлиана Нагельсмана. Мюнхенцы находятся на втором месте в чемпионате Германии, но могут подняться на первое, если обыграют в завтрашнем матче «Герту».