Гравенберх может покинуть «Баварию». На хавбека претендует клуб АПЛ

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх в ближайшее время может покинуть клуб. Он хочет поставить в известность руководство команды о своём желании выступать в чемпионате Англии, сообщает «твиттер» Bayern&Germany.

По информации источника, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель заинтересован в работе с нидерландским футболистом и предпримет все возможные попытки, чтобы убедить игрока остаться.

Сообщается, что в Гравенберхе лично заинтересован наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Бавария» приобрела полузащитника у «Аякса» прошлым летом. Сумма трансфера составила € 18,5 млн.

В текущем сезоне на счету 20-летнего хавбека 28 игр за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых он сумел отметиться одним голом и одной результативной передачей.

Контракт футболиста с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость Гравенберха, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.