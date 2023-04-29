«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Бензема оформил хет-трик в первом тайме, гости ответили голом

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Альмерия». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На пятой минуте Винисиус на левом фланге на скорости ушёл от Мендеса и прострелил к воротам, где никто не успел закрыть Бензема, который в касание с пары метров отправил мяч в сетку. На 18-й минуте Родриго на правом краю штрафной, у лицевой линии, продрался чуть ближе к воротам в борьбе с Коштой и выполнил передачу низом во вратарскую, а Бензема отличным ударом отправил мяч под левую штангу. На 42-й минуте «Реал» получил право на пенальти, который реализовал всё тот же Бензема. На 45+1-й минуте после сильного навеса с правого фланга Акьем догнал мяч у края левой бровки и выполнил передачу на Рамазани. Ларджи из штрафной прострелил во вратарскую, где никто не успевал помешать Лазаро, который в полном одиночестве встретился с мячом и в касание отправил его в сетку мимо прыгнувшего Куртуа.
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