«Пусть радуются!» Спортдиректор «Ростова» Рыскин резко высказался о ничьей со «Спартаком»
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин негативно высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
«Левников не удаляет Соболева… Сейчас два наших человека лежат, а он (Левников. — Прим. «Чемпионата») даёт подавать угловой. Всем надо было, чтобы мы потеряли очки. Пусть радуются!
Будем ли обращаться в ЭСК? Да зачем (в оригинале использовал непечатное слово. — Прим. «Чемпионата») к ним обращаться?» — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 61 очко.
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