Карпина удалили после матча со «Спартаком», игроки «Ростова» оградили судью от Онопко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Наставник вышел на поле, чтобы выразить возмущение работой Кирилла Левникова: судья сразу же показал Карпину красную карточку.

В процесс вмешался тренер «Ростова» Виктор Онопко, которого от судьи оттащил защитник ростовчан Максим Осипенко. Капитан команды Данил Глебов убрал от Левникова Карпина.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.