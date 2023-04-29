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Карпина удалили после матча со «Спартаком», игроки «Ростова» оградили судью от Онопко

Карпина удалили после матча со «Спартаком», игроки «Ростова» оградили судью от Онопко
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Наставник вышел на поле, чтобы выразить возмущение работой Кирилла Левникова: судья сразу же показал Карпину красную карточку.

В процесс вмешался тренер «Ростова» Виктор Онопко, которого от судьи оттащил защитник ростовчан Максим Осипенко. Капитан команды Данил Глебов убрал от Левникова Карпина.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.

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