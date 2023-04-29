Главный тренер «Спартака» Абаскаль высказался о травме Джикии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарии относительно травмы защитника своей команды Георгия Джикии в игре 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).
«У Джикии мышечная травма — завтра будет обследование. Пока точно не можем сказать, что с ним. Как заменить его и Литвинова в матче с «Зенитом»? У нас есть Чернов, Рыбус и Маслов. Хлусевич полностью восстановился, поэтому может помочь нам в обороне.
Травмы — часть пути. У нас их было много — это были тёмные времена. Если не смогут одни, то на поле выйдут другие игроки», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Джикия получил повреждение в первом тайме. Игрок был заменён сразу после начала второй половины встречи. На поле вместо капитана «Спартака» появился Павел Маслов, а повязка перешла к Роману Зобнину.
- 29 апреля 2023
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