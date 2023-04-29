«Справедливость восторжествовала». Абаскаль — о голе на последних минутах с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«Нельзя было проигрывать в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперник, — создавали больше моментов. Да, нам забили гол с 25 метров, но так бывает — это футбол. Если бы мы проиграли, то это было бы несправедливо. Сегодня справедливость восторжествовала.

В очередной раз команда показала свой характер: мы не сдавались и шли до конца, до последней минуты. Хочу поздравить ребят и отдать им должное. Игроки, которые вышли на замену, тоже сильно нам помогли», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На 80-й минуте матча со «Спартаком» хавбек «Ростова» Александр Селява вывел свою команду вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. Однако на последних минутах матча форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счёт.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.