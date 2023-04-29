«Барселона» намерена усилить позицию правого защитника

Руководство «Барселоны» хочет приобрести нового правого защитника, сообщает Sport.es.
По информации источника, внутри клуба считают эту позицию проблемной и желают её усилить перед началом нового сезона.
Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании защитника «Вильярреала» Хуана Фойта. Подобный переход на данный момент не представляется возможным, поскольку игрок может обойтись каталонцам в € 25 млн.
Альтернативный вариант для сине-гранатовых – аренда Жоау Канселу из «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что каталонцы хотели подписать Канселу ещё в зимнее трансферное окно, однако тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не согласовал сделку.
На данный момент на позиции правого защитника в «Барселоне» играют Жюль Кунде и Рональд Араухо. Оба футболиста считают себя игроками центра обороны и видят себя в будущем именно на этой позиции.
- 29 апреля 2023
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