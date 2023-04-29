«Тулуза» громит «Нант» после первого тайма финала Кубка Франции

В субботу, 29 апреля, в финальном матче Кубка Франции встречаются «Нант» и «Тулуза». Команды играют на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. После первого тайма «Тулуза» громит своего оппонента со счётом 4:0.
В первой половине матча «Тулуза» обеспечила себе комфортное преимущество благодаря голевым дублям защитника Кошты и форварда Даллинги.
В полуфинальной игре «Нант» дома обыграл «Лион» со счётом 1:0. Команде Антуана Комбуаре удалось сломить сопротивление соперника с помощью точного удара полузащитника Людовика Бласа с передачи Фабьена Сентонса на 57-й минуте матча.
«Тулуза» в полуфинале в упорной борьбе обыграла на выезде «Анси» со счётом 2:1. Победу команде Филиппа Монтанье принёс точный удар 20-летнего алжирского полузащитника Фареса Шаиби. Решающий гол был забит на 85-й минуте.
В текущем сезоне чемпионата Франции команды встречались в игре 4-го тура. Тогда «Нант» на домашней арене уверенно обыграл «Тулузу» со счётом 3:1.
- 30 апреля 2023
-
00:25
-
00:18
-
00:08
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 29 апреля 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:21
-
23:17
-
23:11
-
23:11
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:07