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«Тулуза» громит «Нант» после первого тайма финала Кубка Франции

«Тулуза» громит «Нант» после первого тайма финала Кубка Франции
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В субботу, 29 апреля, в финальном матче Кубка Франции встречаются «Нант» и «Тулуза». Команды играют на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. После первого тайма «Тулуза» громит своего оппонента со счётом 4:0.

Кубок Франции. Финал
29 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 5
Тулуза
Тулуза
0:1 Кошта – 4'   0:2 Кошта – 10'   0:3 Даллинга – 23'   0:4 Даллинга – 31'   1:4 Блас – 75'   1:5 Абухляль – 79'

В первой половине матча «Тулуза» обеспечила себе комфортное преимущество благодаря голевым дублям защитника Кошты и форварда Даллинги.

В полуфинальной игре «Нант» дома обыграл «Лион» со счётом 1:0. Команде Антуана Комбуаре удалось сломить сопротивление соперника с помощью точного удара полузащитника Людовика Бласа с передачи Фабьена Сентонса на 57-й минуте матча.

«Тулуза» в полуфинале в упорной борьбе обыграла на выезде «Анси» со счётом 2:1. Победу команде Филиппа Монтанье принёс точный удар 20-летнего алжирского полузащитника Фареса Шаиби. Решающий гол был забит на 85-й минуте.

В текущем сезоне чемпионата Франции команды встречались в игре 4-го тура. Тогда «Нант» на домашней арене уверенно обыграл «Тулузу» со счётом 3:1.

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