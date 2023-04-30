Стадион «Спартака» может сменить название

Стадион «Открытие Банк Арена», на котором играет московский «Спартак», может сменить название. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Контракт действительно в определённый момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем. Может ли брендирование стадиона уже в этом году стать другим? Да, возможно», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Открытие стадиона состоялось в 2014 году. На арене проходили матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Красно-белые смогли набрать 49 очков после 25 туров.