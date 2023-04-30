В «Шиннике» ответили, покинул ли команду игрок, которого Евсеев назвал разгильдяем
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков ответил на вопрос о полузащитнике ярославцев Александре Галимове.
«Галимов в команде — никто и никуда его не выгонял. Будет играть Александр или нет — это вопрос к исполняющему обязанности главного тренера Дмитрию Воецкому, которому мы полностью доверяем и оказываем поддержку. Если он примет решение, что футболист осознал ошибку и будет готов играть — это право тренера», — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее произошёл конфликт между экс-тренером Вадимом Евсеевым и Галимовым. Тренер отстранил игрока после ошибки в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги с владикавказской «Аланией» (0:1), назвав того «разгильдяем».
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