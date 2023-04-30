Гендиректор «Шинника» поддержал Евсеева, назвавшего игрока команды Галимова разгильдяем

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал слова наставника команды Вадима Евсеева в адрес полузащитника Александра Галимова после его результативной ошибки на 90+4-й минуте матча с «Аланией» (0:1) в 28-м туре Мелбет Первой лиги.

«Я поддерживаю слова Вадима Валентиновича Евсеева, что Галимов — разгильдяй. В профессиональном футболе так играть нельзя — это точно», — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Евсеев назвал Галимова «разгильдяем», заявив, что больше его в команде не будет. Сегодня, 30 апреля, стало известно, что Вадим Евсеев расторг контракт с «Шинником». Вероятно, он продолжит карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.