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«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ
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Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:1.

На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Эрлинг Холанд, реализовавший пенальти. Через 12 минут форвард «Фулхэма» Карлос Винисиус забил ответный мяч. На 36-й минуте нападающий Хулиан Альварес вновь вывел «Манчестер Сити» вперёд — 2:1.

«Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 76 очков за 32 матча, обогнав «Арсенал», у которого 75 очков после 33 матчей. «Фулхэм» находится на 10-й строчке, заработав 45 очков после 33 игр.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 3'   1:1 Винисиус – 15'   1:2 Альварес – 36'

В параллельной встрече «Борнмут» разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:1. Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Полузащитник «Борнмута» Хефферсон Лерма оформил дубль, отличившись на 20-й и 24-й минутах. На 32-й минуте нападающий гостей Патрик Бэмфорд отыграл один мяч. На 63-й минуте голом отметился форвард хозяев Доминик Соланке. На 90+1-й минуте нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо установил окончательный счёт — 4:1.

«Борнмут» (39) занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Лидс Юнайтед» (30) — 16-е.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
4 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Лерма – 20'   2:0 Лерма – 24'   2:1 Бэмфорд – 32'   3:1 Соланке – 63'   4:1 Семеньо – 90+1'
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