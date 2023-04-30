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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче с семью голами

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия).

Мерсисайдцы забили два быстрых гола и повели со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александер-Арнольда, а через две минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

На 15-й минуте подопечные Клоппа и вовсе довели счёт до разгромного. С пенальти отличился Мохамед Салах.

За пять минут до конца первой половины встречи «Тоттенхэм» сумел отыграть один мяч — ворота соперника поразил Гарри Кейн.

На 77-й минуте матча усилиями Сон Хын Мина «Тоттенхэм» отыграл ещё один мяч.

На третьей компенсированной к основному времени матча минуте форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон восстановил равенство в счёте. Однако всего через 60 секунд его команда снова пропустила — отличился Диогу Жота. Окончательный результат – 4:3 в пользу «Ливерпуля».

Подопечные Юргена Клоппа поднялись на пятое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка за 33 матча, обойдя «Тоттенхэм». «Шпоры», в свою очередь, идут на шестой строчке, заработав 54 очка после 34 встреч.