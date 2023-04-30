Дзюба и Малком – самые результативные игроки весенней части РПЛ по системе «гол+пас»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба записал на свой счёт дубль в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который завершился крупной победой железнодорожников (5:1). Таким образом, у Дзюбы теперь стало 12 очков по системе «гол+пас» (8 голов и 4 ассиста) в весенней части чемпионата, столько же у вингера «Зенита» Малкома, это два самых результативных игрока этого отрезка сезона, сообщает Opta Sports.

Несколько минут назад завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Железнодорожники одержали крупную победу со счётом 5:1.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 25 матчей.