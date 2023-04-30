Дмитрий Баринов объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось разгромить «Химки»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:1). Голами в составе железнодорожников отметились Антон Миранчук (с пенальти), Артём Дзюба (дважды), Иван Игнатьев и Вильсон Изидор.
«Победа была достигнута за счёт желания и подбора классных игроков. Результат обеспечила вся команда. Сомнений в победе не было: мы в перерыве обсуждали, что «Химки» сейчас выйдут и побегут вперёд. Нам надо было забивать второй гол — у нас получилось», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка за 25 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).
- 30 апреля 2023
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