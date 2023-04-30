Дзюба не простил Талалаеву отказа. Форвард сотворил дубль, а «Локо» вынес «Химки»

Ещё один принципиальный матч для Артёма Дзюбы после встреч в 2023 году со «Спартаком», «Зенитом», «Нижним Новгородом» и Валерием Карпиным. На этот раз экс-капитану сборной России было что доказывать главному тренеру «Химок» Андрею Талалаеву, который в зимнее окно не горел желанием подписывать центрфорварда для «Торпедо». Итог встречи Дзюбы с Талалаевым – дубль Артёма и крупная победа «Локо».

«Химки» сыграли с «Локомотивом» по схеме 3-5-2. Тренерский штаб Талалаева максимально подготовился к нейтрализации Дзюбы: закрыли створ, готовясь к подачам на центрфорварда, зоны подборов перед штрафной – против скидок от Артёма. У трио Лысцов – Голубович – Андраде была непростая задача. Железнодорожники, разумеется, постоянно искали Дзюбу передачами в штрафную. Несколько опасных кроссов пришли от крайних защитников Ненахова и Тикнизяна, так как при этой системе труднее контролировать врывания фланговых игроков обороны соперника. Первый момент звёздный новичок «Локо» получил уже на шестой минуте, но быстрый гол не состоялся – Дзюба пробил головой и попал в находившегося в створе защитника.

Владея мячом всего 30% времени при счёте 0:0, «Химки» тем не менее мало в чём уступали команде Михаила Галактионова. На стандартах гости и вовсе переигрывали хозяев. «Стопроцентный» голевой момент химчане создали даже раньше железнодорожников: Андраде забил бы из-под Дзюбы, если бы экс-голкипер «Химок» Лантратов не сотворил суперсейв. Кстати, присутствие в собственной штрафной рослого Артёма вообще не гарантировало «Локо» надёжности при обороне на стандартах. На исходе получаса случился ещё один эпизод, когда Андраде выскочил из-за спины Дзюбы и сделал скидку на дальнюю штангу Долгову. Во второй раз от пропущенного гола «Локо» спасла штанга.

Забили хозяева до перерыва всё же без участия Дзюбы. «Химки» вроде бы справлялись с соперником: оказывали давление на опорников (Баринов вынужден был опускаться глубже для розыгрыша мяча), посадили на быстрых ответных атаках двух защитников «Локо» на жёлтые карточки. Однако короткий мощный отрезок в исполнении железнодорожников подарил им пенальти – Антич проиграл один в один Глушенкову и попал нападающему по ноге. Любопытно, что 11-метровый исполнял не Дзюба. Мяч забрал Миранчук, который на паузе переиграл Митрюшкина.

У Дзюбы после 45 минут игры было только 12 касаний мяча и всего один точный пас из девяти. Но чего у экс-капитана сборной России не отнять, так это характера и умения решать эпизоды. Артём может забить, даже если матч складывается не слишком удачно для него. Во втором тайме быстрый гол Дзюбы состоялся. У «Локомотива» наконец-то получился идеальный угловой – со скидкой на центрфорварда. Артём ускользнул от Гбане с Лысцовым и, видя, что мяч улетает ему за спину, изловчился и переправил мяч в сетку «задней ногой». Ещё один гештальт закрыт.

Дзюбу этот гол вдохновил, а вот «Локомотив» как будто расслабил. Известно, что 2:0 – опасный счёт. Железнодорожники на несколько минут ослабили хватку, потеряли концентрацию. Теперь уже «Химки» выдали мощный отрезок. Забили мяч, вернули интригу. Гбане забрал подбор и сделал отличную передачу на ход Руденко, а тот воспользовался ошибкой Магкеева. Центрбек «Локо» не попал по мячу и пустил соперника за спину.

Кто не дал «Химкам» по-настоящему вернуться в игру? Во-первых, их бывший голкипер Лантратов – Илья снова совершил красивый сейв. И, конечно же, Дзюба! Вскоре Артём оформил дубль, реализовав выход один на один и мастерски исполнив удар низом. Эту атаку разогнал Жемалетдинов, которому отчасти повезло: Рифат сохранил мяч благодаря столкновению Хубулова и Лысцова.

После этого «Химки» просто развалились, а «Локо» превратил обычную победу в разгром. Гости продолжали допускать чудовищные ошибки в обороне. В эпизоде с четвёртым голом Скворцов сбросил мяч на Изидора. А забил Игнатьев, который всего двумя минутами ранее поменял Дзюбу. Сегодня Артём заслужил уйти с поля под аплодисменты.

В моменте с пятым голом защитники команды Талалаева внезапно превратились в манекенов. Изидор получил такую свободу в штрафной, что позволил себе и пяткой пробить, и спокойно добить мяч в сетку. Митрюшкина было жалко – команда бросила своего вратаря.

Пять голов, 17 ударов и 10 попаданий в створ: ещё одна яркая победа «Локо» с Галактионовым и Дзюбой, несмотря на трудности в первом тайме.