Агент Головина Клюев: Саша отлично ладит в «Монако» с немцами. Фолланд — его близкий друг

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о взаимоотношениях своего клиента с немецкими футболистами монегасков. Представитель игрока заявил, что нападающий Кевин Фолланд является одним из наиболее близких друзей Головина, отметив также форварда Виссама Бен-Йеддера и голкипера Александра Нюбеля.

«Саша отлично ладит с немцами: с Нюбелем, Фолландом ― он вообще его близкий друг. С Бен-Йеддером тоже очень тёплые отношения. Но Клеман провёл с ним плотную работу, плюс Саша сам дополнительно занимался, оставался после тренировок. Чуть изменилась позиция и задачи», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Александром Клюевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.