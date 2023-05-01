Агент Головина Клюев: Саша отлично ладит в «Монако» с немцами. Фолланд — его близкий друг

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о взаимоотношениях своего клиента с немецкими футболистами монегасков. Представитель игрока заявил, что нападающий Кевин Фолланд является одним из наиболее близких друзей Головина, отметив также форварда Виссама Бен-Йеддера и голкипера Александра Нюбеля.
«Саша отлично ладит с немцами: с Нюбелем, Фолландом ― он вообще его близкий друг. С Бен-Йеддером тоже очень тёплые отношения. Но Клеман провёл с ним плотную работу, плюс Саша сам дополнительно занимался, оставался после тренировок. Чуть изменилась позиция и задачи», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полностью интервью с Александром Клюевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 1 мая 2023
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