Агент Головина Клюев — о прогрессе игрока в текущем сезоне: он уже ветеран «Монако»
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Александр Клюев, являющийся агентом российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о выступлении своего клиента за французский клуб.
«Я не могу сказать, что Саша расцвёл именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане. Голова никогда в «Монако» не падал ниже определённого уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Головин перешёл в стан «Монако» из московского ЦСКА.
Полностью интервью с Александром Клюевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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