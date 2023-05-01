Агент Головина Клюев — о прогрессе игрока в текущем сезоне: он уже ветеран «Монако»

Александр Клюев, являющийся агентом российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о выступлении своего клиента за французский клуб.

«Я не могу сказать, что Саша расцвёл именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане. Голова никогда в «Монако» не падал ниже определённого уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Головин перешёл в стан «Монако» из московского ЦСКА.

Полностью интервью с Александром Клюевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.