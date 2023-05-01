Зрители заполнили весь стадион на матче женского «Арсенала», установив рекорд ЛЧ в Англии
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Лондонский «Арсенал» продал все билеты на ответный матч женской команды с «Вольфсбургом» в полуфинале Лиги чемпионов.
Стадион «Эмирейтс» заполнился на 100%, что составляет около 60 тысяч зрителей. Этот показатель стал рекордным для матчей женской Лиги чемпионов в Англии.
Первый тайм матча завершился со счётом 1:1. На прошлой неделе команды сыграли вничью (2:2). Победитель матча встретится в финале Лиги чемпионов с «Барселоной», которая обыграла по сумме двух матчей «Челси» со счётом 2:1.
В четвертьфинале «Арсенал» обыграл «Баварию», а «Вольфсбург» победил «ПСЖ».
Действующим победителем женской Лиги чемпионов является «Лион». Французская команда обыграла «Барселону» со счётом 3:1 в финале сезона-2021/2022.
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