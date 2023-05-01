Всюду жесть. И мокрый бутерброд. ХиТ#144

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и тайм-коды:
00:14 — Привет, адские выходные!
00:45 — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выдали сценарий года. Судья тоже выдал
32:44 — Чумовая «Вилла» сломалась о «МЮ»
48:37 — У «Ромы» нет ресурсов, а у «Милана» — связи (между игрой и результатом)
01:00:11 — У «Интера» воскрес Лукаку, но умер спонсор
01:14:23 — Начинаем говорить про «Барселону», но потом…
01:16:54 — Оффтоп: бомбим из-за украденного пенальти «Боруссии», а потом возвращаемся к «Барсе»
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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале
Кирилл объясняет, почему слово «кайфолом» не передаёт всех оттенков богатого внутреннего мира «Салернитаны»:
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