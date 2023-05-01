Тебас — об идее создания Суперлиги: национальные чемпионаты будут уничтожены

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал идею создания европейской Суперлиги.
«Суперлига? Национальные чемпионаты будут уничтожены в спортивном и экономическом плане. Серия А, Бундеслига, Ла Лига, Эредивизия… Если успешное выступление в чемпионате страны не позволит команде пробиться в еврокубок, то такой турнир неизбежно станет гораздо менее интересным. А ведь именно к этому мы шли на протяжении многих десятилетий: добиться лучшего баланса между национальными турнирами и европейскими соревнованиями. Вот модель успеха», – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.
Напомним, идею создания Суперлиги, против которой выступает УЕФА, поддерживают владельцы ряда ведущих клубов Европы, включая испанские «Барселону» и «Реал». Прошлой зимой маркетинговое агентство А22, созданное специально для продвижения Суперлиги, общалось с почти 50 клубами, чтобы разработать принципы новой структуры. Проект обещают внедрить к 2025 году.
- 1 мая 2023
-
23:46
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:44
-
20:40
-
20:23
-
20:20