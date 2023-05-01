Тебас — об идее создания Суперлиги: национальные чемпионаты будут уничтожены

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал идею создания европейской Суперлиги.

«Суперлига? Национальные чемпионаты будут уничтожены в спортивном и экономическом плане. Серия А, Бундеслига, Ла Лига, Эредивизия… Если успешное выступление в чемпионате страны не позволит команде пробиться в еврокубок, то такой турнир неизбежно станет гораздо менее интересным. А ведь именно к этому мы шли на протяжении многих десятилетий: добиться лучшего баланса между национальными турнирами и европейскими соревнованиями. Вот модель успеха», – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, идею создания Суперлиги, против которой выступает УЕФА, поддерживают владельцы ряда ведущих клубов Европы, включая испанские «Барселону» и «Реал». Прошлой зимой маркетинговое агентство А22, созданное специально для продвижения Суперлиги, общалось с почти 50 клубами, чтобы разработать принципы новой структуры. Проект обещают внедрить к 2025 году.