Тихонов, Титов и Аленичев сделали совместное фото после ретроматча «Победа»

Бывший футболисты московского «Спартака» Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев сфотографировались после ретроматча «Победа» в Волгограде.
Изображение появилось в телеграм-канале «Спартака».
Тихонов выступал за «Спартак» в 1992–2000 годах, Титов — в 1992–2008-х, а Аленичев — в 1994–1998-х и 2004–2006-х.
Тихонов, Титов и Аленичев приняли участие в ретроматче, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве. Команда ветеранов «Спартака» одержала победу со счётом 2:0.
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения города к жизни.
- 1 мая 2023
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