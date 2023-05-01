Егор Титов: кассу ретро-матчам делает «Спартак» — здесь собраны великие футболисты

Бывший российский футболист Егор Титов поделился впечатлениями от ретро-матча, посвящённого 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча — это большое событие. Очень приятно, что всё это получилось. Поздравляю всех!

Что привлекает столько болельщиков помимо отсутствия Fan ID? Надпись «Спартака» Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак». Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты. Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки. Увы, у Тихонова серьёзная травма, поэтому он сегодня не был на футбольном поле. Следующий матч в Самаре, готовимся», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.