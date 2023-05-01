«Севилья» проиграла «Жироне» в матче испанской Примеры

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала «Жирону». Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 23-й минуте Хуанпе открыл счёт.

Хуанпе завершает подачу Рикельме с углового:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 55-й минуте Валентин Кастельянос удвоил преимущество «Жироны».

Кастельянос забивает с передачи Цыганкова:

Матч команд в первом круге также завершился победой «Жироны» (2:1).

Напомним, неделю назад «Жирона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 4:2, а Кастельянос оформил покер в том матче.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Жирона» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка в 32 матчах. «Севилья» находится на 11-м месте с 41 очком.