«Севилья» проиграла «Жироне» в матче испанской Примеры
Поделиться
Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала «Жирону». Гости одержали победу со счётом 2:0.
На 23-й минуте Хуанпе открыл счёт.
Хуанпе завершает подачу Рикельме с углового:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 55-й минуте Валентин Кастельянос удвоил преимущество «Жироны».
Кастельянос забивает с передачи Цыганкова:
Матч команд в первом круге также завершился победой «Жироны» (2:1).
Напомним, неделю назад «Жирона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 4:2, а Кастельянос оформил покер в том матче.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Жирона» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка в 32 матчах. «Севилья» находится на 11-м месте с 41 очком.
Комментарии
- 2 мая 2023
-
00:58
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:43
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 1 мая 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:19
Партнерский контент